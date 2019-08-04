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​У Зеленского анонсировали использование в Раде искусственного интеллекта: подробности

воскресенье, 04 августа 2019, 13:36
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Партия "Слуга народа" намерена использовать в Верховной Раде программное обеспечение с применением технологий искусственного интеллекта, чтобы отслеживать аномалии во время голосований народных депутатов и избежать политической коррупции.

Об этом сообщил новоизбранный нардеп от "Слуги народа" Давид Арахамия, передает "Интерфакс-Украина".

"В парламенте есть вероятность появления групп влияния. Это динамическая картина. Будут, наверное, попытки коррупции в группах. Есть такие традиции парламентские. Мы за этим можем не уследить. ... Наша задача - с ними бороться. Искусственный интеллект должен их выловить, поэтому применяем такую технологию", - отметил Арахамия.

По его словам, технологии искусственного интеллекта помогут избежать "рисковых групп".

Он не назвал компанию, которая занимается реализацией проекта, но рассказал, как будет работать программа.

"Как это работает. Система непрерывно анализирует голоса, результаты голосования, и обнаруживает паттерны, все аномалии от паттернов подсвечивает. Условно говоря, вы два месяца голосовали так, а потом внезапно 9 человек голосуют за немного другому сценарию. Не в том смысле, в каком все, как один, а если голосование отличается от обычного", - рассказал он.

"Она (система - ред.) подсвечивает и говорит: вот эти люди, разбирайтесь. Она не классифицирует причину. А отмечает на аномалию. А теперь бери и работай с этой аномалией", - пояснил Арахамия.

В команде эту систему назвали "Большой брат", добавил он.

Как сообщал "Апостроф", в партии "Слуга народа" выступают за введение уголовной ответственности за переговоры с представителями страны-агрессора (России) уполномоченными на это Украина лицами.

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