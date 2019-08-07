У Путина рассказали о его разговоре с Зеленским

Телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным состоялся по инициативе Киева.
Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Представители Путина отмечают, что в ходе разговора российский президент "призвал украинских военных прекратить обстрелы населенных пунктов". Также Путин настаивал на предоставлении так называемым "ЛНР" и "ДНР" особого статуса.
Путин и Зеленский также договорились активизировать работу по поводу освобождения граждан своих государств, а также обсудили возможные контакты в "нормандском формате".
Как известно, Зеленский поговорил с Путиным после гибели украинских военных в результате обстрела на Донбассе.
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", во вторник, 6 августа, в зоне проведения ООС на Донбассе погибли четверо украинских военнослужащих.