У Путина рассказали о его разговоре с Зеленским

Телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным состоялся по инициативе Киева.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Представители Путина отмечают, что в ходе разговора российский президент "призвал украинских военных прекратить обстрелы населенных пунктов". Также Путин настаивал на предоставлении так называемым "ЛНР" и "ДНР" особого статуса.

Путин и Зеленский также договорились активизировать работу по поводу освобождения граждан своих государств, а также обсудили возможные контакты в "нормандском формате".

Как известно, Зеленский поговорил с Путиным после гибели украинских военных в результате обстрела на Донбассе.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", во вторник, 6 августа, в зоне проведения ООС на Донбассе погибли четверо украинских военнослужащих.