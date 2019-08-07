Зима близко: названы две серьезные угрозы для команды Зеленского

Команде президента Владимира Зеленского необходимы серьезные успехи, которые смогут компенсировать информационный эффект от первых "платежек" за коммунальные тарифы и российской пропаганды.

Об этом "Апострофу" рассказал военный эксперт и блогер Алексей Арестович.

По его словам, у команды президента начнутся серьезные проблемы в феврале 2020 года, после первых двух зимних платежек за отопление. Арестович считает, что это следует компенсировать успехами в экономике.

"Один из кандидатов в премьеры Владислав Рашкован объявил три курса: тотальная дерегуляция, тотальная приватизация и деолигархизация. Если они продвинутся хотя бы чуть-чуть по всем этим трендам, то у Зеленского поддержка будет 147%. Поэтому у них есть окно возможностей на все. Они могут олигархов раскуркулить и заставить играть по общим правилам, заставить работать Антимонопольный комитет, произвести демонополизацию, поменять все эти схемы энергетические и так далее. Но до первых двух платежек. Отвечать придется уже где-то в феврале", – отметил блогер.

Однако Зеленского ожидает также другая опасность – информационные атаки со стороны России. Арестович считает, что нынешний уровень накала российской пропаганды превосходит даже 2014 год.

"Россияне видят нас, как большую ледяную глыбу, где есть трещины, и они в каждый даже намек на трещину вставляют долото и начинают бить туда по максимуму, чтобы мы раскололись… А теперь представьте, что будет, если тему тарифов не удастся решить или будет провал в экономике. То к естественному протесту населения, к которому подключатся олигархи, недовольные тем, что их начинают деолигархизировать, добавятся все российские службы информационной пропаганды, все телеканалы начнут работать на этот тренд. Поэтому команде Зеленского нужны быстрые успехи - до февраля. Яркими событиями - типа разрыва в клочья коррупционеров, их посадками - не отделаешься. Если они сейчас начнут волну репрессий, это будет положительный момент, но таких трендов крови народу хватает максимум на два-три месяца", – говорит Арестович.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Соединенные штаты Украины сделают нас процветающей страной - Алексей Арестович.