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Зеленский принял интересное решение по своему бизнесу: появились подробности

вторник, 13 августа 2019, 18:08
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Стало известно, кому передал свой бизнес президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает информагентство LIGA.net.

Гарант выполнил свое обещание выйти из бизнеса. В течение трех месяцев, с марта по май, глава государства передал доли в компаниях двум соратникам и партнерам.

Доля восьми компаний Зеленского досталась первому помощнику президента и давнему партнеру бизнесмена Сергею Шефиру. Его старшему брату, шеф-редактору и автору "Студии Квартал-95" Борису Шефиру перешли доли в двух компаниях.

Сергей Шефир отметил, что смена собственников - номинальная. По его словам, доли в бизнесе перешли по договоренности и вернутся к Владимиру Зеленскому по истечению пятилетнего президентского срока.

Владимир Зеленский остался лишь в одном юридическом лице - общественной организации Молодежный центр "Лига смеха".

Согласно с данными Единого государственного реестра о структуре собственности бывшей "корпорации юмора" президента, все изменения были оформлены весной 2019 года.

Как сообщал "Апостроф", стал известен размер зарплаты, которую получает президент Украины Владимир Зеленский.

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