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Макрон сделал громкое заявление по поводу России и угрозы новой войны

среда, 28 августа 2019, 12:50
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Европа должна пересмотреть свои отношения с Россией, чтобы избежать попадания в гущу новой холодной войны.

С таким неожиданным заявлением выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он подчеркнул, что таким образом Европа сможет "проверить свои глобальные амбиции".

При этом французский лидер не стал говорить о том, хочет ли он отменить санкции Европейского союза, которые были введены против России из-за аннексии Крымского полуострова. Он лишь подчеркнул, что "новые санкции не в интересах Европы".

Он также предупредил, что отодвигать Россию дальше будет глубокой стратегической ошибкой. Макрон считает, что ошибки Европы помогли России укрепить свой союз с Китаем и восстановить свое влияние в Африке.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Соединенные Штаты Америки готовы подключиться к "нормандскому формату" по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

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