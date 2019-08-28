Уже не торт: почему Украину не должно волновать участие России в "Большой семерке"

Итоги саммита "Большой семерки", состоявшегося 23-26 августа во Франции, трудно назвать судьбоносными и прорывными. Коллеги по цеху - лидеры сильнейших демократических государств даже не удосужились согласовать общее итоговое заявление. Зато скандалов и резонансных споров саммит принес немало. Среди них - особенно болезненная для Украины идея о возвращении России полноценного членства в "Семерке", а также "иранская подстава" со стороны президента Франции Эммануэля Макрона. "Апостроф" попытался подвести итоги саммита G7 2019 года и дать ответ на вопрос, как на его результаты реагировать Украине и миру.

"Зрады" не произошло

В этом году Украина уже получила просто типичную "зраду" от наших западных партнеров в виде возвращения представительства России в состав ПАСЕ, откуда ее выгнали из-за развязывания войны в Украине. Но не прошло и нескольких месяцев, как с саммита G7 пришла весть, что Дональд Трамп выразил очередную "блестящую" идею - вернуть Россию в международный клуб, сделав снова с "Семерки" "Большую восьмерку". Эксцентричный американский президент оказался не одиноким в таких намерениях - его поддержали французский и итальянский коллеги. К счастью, из-за консолидированного несогласия Великобритании, Канады, Германии и Японии радостного для Путина сценария не произошло. Но и причин воспринимать эту ситуацию положительно тоже нет.

"Как и в ситуации с ПАСЕ, нам нужно исходить не из того, что Россия пока осталась за пределами G7, а из того, что рано или поздно она туда вернется. С другой стороны, не надо переоценивать значение этого возвращения, если оно состоится. Как и в случае с ПАСЕ, Россия получает исключительно имиджевый результат. Участие в саммите семи или восьми - это вопрос престижа, там не решаются какие-то сверхважные или сверхсложные вопросы мировой политики или экономики. У русских есть много возможностей общаться с западными лидерами вне этого клуба", - рассказал "Апострофу" эксперт МЦПИ Николай Капитоненко.

Тем не менее, имиджевые результаты - это очень часто именно то, чего хотят россияне. "Россия разыграла вокруг "Большой семерки" и своего гипотетического возвращения туда довольно эффективную информационную кампанию. В Кремле четко знают, что такие решения принимаются консенсусом, и этого консенсуса в "Семерке" нет. Зато Россия продемонстрировала проблемы, которые существуют внутри коллективного Запада, и пыталась на них акцентировать внимание. Путин понимает, что именно консолидированные действия Запада представляют для него серьезную угрозу. Поэтому Россия пытается максимально дестабилизировать своих оппонентов, убеждая, что они уже проиграли. Собственно, судя по реакции медиа на отношения лидеров во время саммита, в частности, противоречий между американцами и европейцами, свою задачу на нынешний саммит Россия выполнила", - пояснил "Апострофу" директор Центра мировой политики Евгений Магда.

Также он подчеркнул, что не стоит ожидать, что Кремль оставит ситуацию в покое, ведь эта ситуация позволяет РФ оставаться серьезным игроком в системе международных отношений.

Иранская "подстава" от Эммануэля Макрона

Не Россией единой наполнилась скандальная повестка дня нынешнего саммита "Большой семерки". Не сообщив ни одному из других участников саммита, президент Франции Эммануэль Макрон пригласил на встречу премьер-министра Ирана. Учитывая, насколько напряженные и проблемные, едва не предвоенные, сейчас отношения США и Ирана, американцы с возмущением восприняли ход Макрона. Не вызывала его инициатива восторга и у других участников саммита. В результате, иранские представители поехали домой ни с чем, а лидеры "Большой семерки" и мир задаются вопросом, какую же цель преследовал французский президент.

Эммануэль Макрон пригласил на встречу премьер-министра Ирана Фото:

"Макрона примеряет на себя пиджак общеевропейского лидера. Он пытается продемонстрировать, что является самым эффективным европейским лидером, а такие вещи хорошо демонстрировать именно в конфликтных ситуациях. А критическое отношение США к Ирану общеизвестно. На самом деле, пригласив иранского премьера, Макрон ничем не рисковал. Ведь ожидать заключения нового ядерного соглашения с Ираном без участия России - это, по меньшей мере, наивно. Как и "возвращение" России в состав "Семерки", "иранский ход" был некой пиар-кампанией Макрона, попыткой создать историю успеха, которую затем можно было бы использовать во внутренней политике", - отметил Евгений Магда.

"Вряд ли у Макрона есть обоснованные и осознанные претензии на европейское лидерство. Скорее всего, у него есть собственное представление о том, какой должна быть Европа и Франция в ней. Хотя его довольно трудно будет реализовать. Приглашение иранцев на саммит связано с тем, что позиции США и Европы по санкциям в отношении Ирана кардинально отличаются. Это одна из самых выразительных и конкретных линий раскола между американцами и европейцами. Не стоит считать, что Макрон всерьез пытался примирить позиции Вашингтона и Тегерана. Ибо одно дело - пригласить кого-то на саммит, а другое - заставить мировых лидеров общаться с приглашенным. Вероятно, эта акция была символом того, что в отношении Ирана европейцы будут проводить собственную политику", - сообщил Николай Капитоненко.

В предвкушении встречи

Учитывая, что нынешний саммит G7 прошел под знаком приглашений кого бы то ни было, неудивительно, что фигурантом одной из таких идей оказалась и Украина. Хотя и предложил пригласить украинского лидера на следующий саммит не прямой член клуба, а всего лишь президент Европейского совета Дональд Туск. Такая идея может порадовать гордость украинцев, но к отношениям Украины с "Большой семеркой" надо подходить рационально.

"Идея, высказанная Туском, интересная, но есть один нюанс. Сам Дональд Туск не будет на следующем саммите "Семерки", ведь вскоре он перестанет быть председателем Европейского совета. Хотелось бы, чтобы человек персонально отвечал за свои инициативы. Поэтому Украине вряд ли грозит быть приглашенной на саммит "Семерки" к Дональду Трампа в гости. У России больше шансов на такое приглашение. Хотя она и говорит сегодня, что ей такое приглашение не нужно", - убежден Евгений Магда.

"Украине вообще не стоит возлагать много надежд на формат G7. Даже если представить, что Украину будут приглашать на подобные форумы, никаких важных для нас решений там принимать не будут. Ведь ключ к решению конфликта в Украине лежит не в столицах государств "Большой семерки", а в отношениях между Киевом и Москвой. Привлекать к конфликту посредников, действительно, соответствует нашим интересам. Но не стоит считать, что привлечение как можно большего числа разного рода организаций, форматов или клубов к нашей повестке дня улучшит ситуацию", - подчеркнул Николай Капитоненко.

Николай Капитоненко: "Даже если представить, что Украину будут приглашать на подобные форумы, никаких важных для нас решений там принимать не будут" Фото: gettyimages.com

Эксперты и обозреватели солидарны в том, что сегодня значение и роль "Большой семерки" для мировой политики уже далеки от своего исторического максимума в конце Холодной войны. Причин для этого много - от экономического роста стран вне "демократического клуба" до нарастания противоречий внутри евроатлантического блока. Все нашумевшие в нашем информпространстве события и инициативы саммита G7-2019 - не более чем пиар-ходы и прощупывание почвы. Из реальных результатов мы видим лишь скудные 22 миллиона долларов на тушение амазонских джунглей. Поэтому Украине не стоит уделять слишком много внимания медийной "повестке дня" очередной официальной и пустой международной встречи, и сосредоточиться на более практичных сферах международной политики и нашем месте в них.