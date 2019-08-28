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У Зеленского анонсировали сотни изменений в Конституцию: сеть взорвалась комментариями и шутками

среда, 28 августа 2019, 22:19
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Партия "Слуга народа" намерена подать 465 изменений в Основной закон.

Об этом сообщает издание "РБК-Украина", ссылаясь на слова представителя президента в Верховной Раде Руслана Стефанчука.

Он подчеркнул, что не все из этих 465 предложений по уровню готовности приближаются к идеалу.

"Я думаю, что эти инициативы есть. Мы сейчас определяем очередность их внесения в Верховную Раду", - сказал он.

По его словам, сейчас определяются с тем, какие из этих предложений будут определены президентом как приоритетные.

"На базе этого мы будем формировать перечень того, над чем будут работать комитеты и что будет принимать Верховная Рада", - заявил Стефанчук.

В сети пользователи начали обсуждать сотни изменений которые хотят сделать у Зеленского.

Как сообщал "Апостроф", в команде президента Украины Владимира Зеленского поддерживают идею о сокращении количества народных депутатов в Верховной Раде.

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