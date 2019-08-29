RU  UA  EN

пятница, 30 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

30 августа

02:34
В России поймали гигантскую рыбу, которую пришлось доставать экскаватором: видео
02:29
Обмен состоялся? Самолет с узниками Кремля летит в Киев - СМИ
02:05
Это только начало: в сети бурно отреагировали на законопроект о снятии неприкосновенности с нардепов
01:37
Неадекватные военные избили семью с ребенком на пляже в Крыму: видео и детали скандала
01:18
"Срыв" Зеленского и аплодисменты: как Рада голосовала за снятие неприкосновенности, видео
01:04
Встреча с Зеленским отменяется? Стало известно о неожиданном решении Трампа
00:31
Верховная Рада сделала шаг к отмене неприкосновенности нардепов
00:14
Утром встречаем: начался обмен пленными между Украиной и Россией, первые подробности
00:04
Депутатов от "Оппозиционного блока" незаконно исключили из состава всех комитетов Рады - Новинский
00:03
Обмен пленными с Россией: в сети раскрыли новые детали процедуры

29 августа

23:36
Депутаты назначили нового генпрокурора Украины
23:33
Курорт Кирилловка накрыл мощный шторм: опубликованы видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Верховная Рада уволила Луценко с должности главы ГПУ

четверг, 29 августа 2019, 23:06
переглянути новину українською

В четверг, 29 августа, Верховная Рада Украины уволила Юрия Луценко с должности главы Генеральной прокуратуры (ГПУ).

Соответствующее решение поддержали 317 нардепов.

Как известно, ранее Луценко написал заявление об отставке с должности на имя президента Владимира Зеленского.

Стоит добавить, что Зеленский предложил Луценко уйти в отставку еще в день инаугурации, 21 мая. Генпрокурор заявил, что за должность не держится, но из ГПУ не уйдет. Он обещал написать заявление после досрочных парламентских выборов и формирования новых правительства и прокуратуры.

Читайте материал "Апострофа": Новый Кабмин Украины: кто есть кто в правительстве.

Напомним, сеть взорвалась меткими шутками и фотожабами, отреагировав тем самым на первый день работы новой Рады.

Не обошлось и без скандалов - новоизбранный депутат от "Слуги народа", основатель клиники "Борис" и внештатный советник президента Михаил Радуцкий во время заседания вел нецензурную переписку о кандидатах на пост главы Министерства здравоохранения.

Фотовзгляд

Все галереи
Торжественное заседание Верховной Рады Украины

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Рада почти отменила неприкосно­венность: все подробности и хроника первого дня

ГОНЧАРук Украины: чего ждать от нового премьер-министра

Премьер для Зеленского: технократ, реформатор и просто хороший человек

Будущее Украины - не с ЕС и НАТО - Сергей Корсунский

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: