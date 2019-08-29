Верховная Рада уволила Луценко с должности главы ГПУ

В четверг, 29 августа, Верховная Рада Украины уволила Юрия Луценко с должности главы Генеральной прокуратуры (ГПУ).

Соответствующее решение поддержали 317 нардепов.

Как известно, ранее Луценко написал заявление об отставке с должности на имя президента Владимира Зеленского.

Стоит добавить, что Зеленский предложил Луценко уйти в отставку еще в день инаугурации, 21 мая. Генпрокурор заявил, что за должность не держится, но из ГПУ не уйдет. Он обещал написать заявление после досрочных парламентских выборов и формирования новых правительства и прокуратуры.

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Напомним, сеть взорвалась меткими шутками и фотожабами, отреагировав тем самым на первый день работы новой Рады.

Не обошлось и без скандалов - новоизбранный депутат от "Слуги народа", основатель клиники "Борис" и внештатный советник президента Михаил Радуцкий во время заседания вел нецензурную переписку о кандидатах на пост главы Министерства здравоохранения.