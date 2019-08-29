Новый Кабмин проведет ночное заседание: подробности

В ночь на пятницу, 30 августа, новый Кабинет министров Украины проведет неофициальное заседание.

Об этом "Апострофу" рассказали представили команды президента в парламенте.

По словам собеседника издания, на заседании будут обсуждаться рабочие моменты.

Также в команде Зеленского уточнили, что заседание правительства должно было начаться в 22:00, но его перенесли из-за обсуждения кандидатуры генпрокурора.

Читайте материал "Апострофа": Новый Кабмин Украины: кто есть кто в правительстве.

Напомним, сеть взорвалась меткими шутками и фотожабами, отреагировав тем самым на первый день работы новой Рады.

Не обошлось и без скандалов - новоизбранный депутат от "Слуги народа", основатель клиники "Борис" и внештатный советник президента Михаил Радуцкий во время заседания вел нецензурную переписку о кандидатах на пост главы Министерства здравоохранения.