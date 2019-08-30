Это фейк: отец военнопленного моряка сделал громкое заявление в аэропорту

Отец украинского пленного моряка Василия Сороки назвал фейком информацию о возвращении пленных в Украину после обмена.

Об этом сообщает UaNews в Telegram.

"Нас никто сюда не приглашал. Мы приехали по зову родительского предчувствия, что надо ехать. Но, к сожалению, это все оказалось фейком, что парни уже в Украине. Пока нам эту информацию не подтвердили. Нам никто ничего не говорит", - рассказал он.

Как сообщалось, ранее появились новые данные о договоренности между Россией и Украиной, касающейся переноса обмена пленными.

Кроме того, стало известно, о чем еще договорились Путин с Зеленским, кроме обмена.

Подробнее об обмене пленными, читайте в материале "Апострофа": Обмен пленными с Россией: онлайн трансляция.