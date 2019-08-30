В сети обсуждают "возвращение" Авакова в кресло министра

В сети активно обсуждают, как в правительстве остался руководитель Министерства внутренних дел Арсен Аваков.

Дискуссия возникла вокруг объяснений по Авакову, который дал новый премьер-министр Алексей Гончарук.

"Главный аргумент - в условиях войны, молодого правительства, не имеющего опыта, он отвечает за самый большой блок по безопасности. Учитывали также то, что Аваков участвовал в обеспечении честных выборов. По совокупности команда приняла решение его оставить", - сказал Гончарук.

При этом министр отметил, что "если у прессы, гражданского общества будут конкретные претензии по сути, министр должен будет уйти".

В сети же считают, что главным лоббистом Авакова в Кабмине оказался олигарх Игорь Коломойский. И шутят о том, что нельзя снимать Авакова, а то "Порошенко нападет".

Ранее "Апостроф" сообщал, что у Авакова отберут "ручную армию" МВД.