Обмен состоялся? Самолет с узниками Кремля летит в Киев - СМИ

В ночь на пятницу, 30 августа, состоялся обмен пленными между Украиной и Россией.

Об этом сообщает Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".

"Источники в Украине рассказали, что обмен состоялся. Сейчас бойцы "Альфы" и сотрудники СБУ направляются в аэропорт "Жуляны", куда должен прибыть борт с обмененными", - сказано в сообщении.

Подтверждает эту информацию Telegram-канал "Незыгарь".

Также в сети называют имена обменянных узников Кремля.

Накануне стало известно, что украинского журналиста Романа Сущенко, который находится в плену в России, перевезли в московское СИЗО "Лефортово".

Ранее российские журналисты сообщили, что в СИЗО "Лефортово" для подготовки обмена пленными между Украиной и Россией были переведены пять украинских политзаключенных: Станислав Клых, Николай Карпюк, Александр Кольченко, Владимир Балух и Роман Сущенко.

Также планируется, что будут переданы украинские моряки, взятые в плен ФСБ РФ осенью 2018 года в Керченском проливе.

Напомним, "Апостроф" сообщал, что в Генеральной прокуратуре Украины анонсировали обмен пленных по формуле "35" на "35".