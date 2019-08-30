Верховная Рада сделала шаг к отмене неприкосновенности нардепов

В ночь на пятницу, 30 августа, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов.

Соответствующее решение поддержали 363 нардепов.

Стоит отметить, что накануне глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на следующей сессии должно пройти голосование за законопроект во втором чтении и партия надеется получить 300 голосов.

Как известно, второе чтение должно пройти на осенней сессии, которая стартует в сентябре. Для первого чтения достаточно простого большинства голосов - 226. В то время как для второго необходимо конституционное большинство - 300 голосов.

В то же время в сети указал на проблемные момент с законопроектом.

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Напомним, сеть взорвалась меткими шутками и фотожабами, отреагировав тем самым на первый день работы новой Рады.

Не обошлось и без скандалов - новоизбранный депутат от "Слуги народа", основатель клиники "Борис" и внештатный советник президента Михаил Радуцкий во время заседания вел нецензурную переписку о кандидатах на пост главы Министерства здравоохранения.