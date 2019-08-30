RU  UA  EN

пятница, 30 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

30 августа

02:34
В России поймали гигантскую рыбу, которую пришлось доставать экскаватором: видео
02:29
Обмен состоялся? Самолет с узниками Кремля летит в Киев - СМИ
02:05
Это только начало: в сети бурно отреагировали на законопроект о снятии неприкосновенности с нардепов
01:37
Неадекватные военные избили семью с ребенком на пляже в Крыму: видео и детали скандала
01:18
"Срыв" Зеленского и аплодисменты: как Рада голосовала за снятие неприкосновенности, видео
01:04
Встреча с Зеленским отменяется? Стало известно о неожиданном решении Трампа
00:31
Верховная Рада сделала шаг к отмене неприкосновенности нардепов
00:14
Утром встречаем: начался обмен пленными между Украиной и Россией, первые подробности
00:04
Депутатов от "Оппозиционного блока" незаконно исключили из состава всех комитетов Рады - Новинский
00:03
Обмен пленными с Россией: в сети раскрыли новые детали процедуры

29 августа

23:36
Депутаты назначили нового генпрокурора Украины
23:33
Курорт Кирилловка накрыл мощный шторм: опубликованы видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Верховная Рада сделала шаг к отмене неприкосновенности нардепов

пятница, 30 августа 2019, 00:31
переглянути новину українською

В ночь на пятницу, 30 августа, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов.

Соответствующее решение поддержали 363 нардепов.

Стоит отметить, что накануне глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на следующей сессии должно пройти голосование за законопроект во втором чтении и партия надеется получить 300 голосов.

Как известно, второе чтение должно пройти на осенней сессии, которая стартует в сентябре. Для первого чтения достаточно простого большинства голосов - 226. В то время как для второго необходимо конституционное большинство - 300 голосов.

В то же время в сети указал на проблемные момент с законопроектом.

Читайте материал "Апострофа": Новый Кабмин Украины: кто есть кто в правительстве.

Напомним, сеть взорвалась меткими шутками и фотожабами, отреагировав тем самым на первый день работы новой Рады.

Не обошлось и без скандалов - новоизбранный депутат от "Слуги народа", основатель клиники "Борис" и внештатный советник президента Михаил Радуцкий во время заседания вел нецензурную переписку о кандидатах на пост главы Министерства здравоохранения.

Фотовзгляд

Все галереи
Торжественное заседание Верховной Рады Украины

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Рада почти отменила неприкосно­венность: все подробности и хроника первого дня

ГОНЧАРук Украины: чего ждать от нового премьер-министра

Премьер для Зеленского: технократ, реформатор и просто хороший человек

Будущее Украины - не с ЕС и НАТО - Сергей Корсунский

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: