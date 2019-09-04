Пошел в наступление: назревает новый скандал вокруг "уволенного" Зеленским топ-чиновника таможни

Уволенный президентом Владимиром Зеленским руководитель таможни ГФС Закарпатья Станислав Балуев вернулся к работе.

Он также восстановил на работе всех уволенных при Зеленском работников. Об этом говорится в письме, написанном президенту общественным союзом "Лига ветеранов АТО и боевых действий "Карпатская земля".

Отмечается, что Балуев вернулся к должности 27 августа. Он сразу подписал указ о возобновлении в должности своего заместителя Андрея Кращенко и других начальников постов.

"Поэтому вопрос к господину президенту: что это такое? Это неудачный популизм вашей команды как новой власти, или это банальный саботаж и конвульсии еще "старой власти", которая, пользуясь еще несколько дней своими полномочиями, решила вернуть коррупционные схемы на нашу таможню??!!" - говорится в письме активистов.

Как известно, вместо Балуева обязанности начальника Закарпатской таможни ГФС исполнял Василий Поезда.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зеленский уволил бывшего начальника Генштаба Виктора Муженко.