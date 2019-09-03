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Cуд в Киеве принял решение по важному для Кремля свидетелю катастрофы MH17

вторник, 03 сентября 2019, 12:25
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Фото: Українськi Новини

Суд продлил арест экс-начальника ПВО так называемой ДНР Владимира Цемаха, который является главным свидетелем по делу крушения самолета Malaysia Airlines на Донбассе.

Об этом рассказал его адвокат Роман Гонтарев, передают Українські новини.

"Ему продлили меру пресечения - арест", - сообщил он.

При этом, адвокат категорически отказался комментировать возможное участие Цемаха в обмене пленными с Россией.

По этой причине не исключено, что обмен пленными между Украиной и Россией будет отложен. Связано это с тем, что Владимир Цемах является важным фигурантом в вопросе обмена пленными между Украиной и Россией, который должен был пройти в ночь на пятницу, 30 августа. Так, ранее журналист Юрий Бутусов заявлял, что Россия нарочно затягивает процесс обмена пленными, поскольку хочет выторговать для себя более выгодные условия, в частности, речь идет об обмене именно Владимира Цемаха.

Как сообщал "Апостроф", ранее было найдено "говорящее" видео с похищенным ВСУ Владимиром Цемахом, на котором тот признается, как прятал "Бук", из которого был подбит малазийский лайнер MH17 17 июля 2014 года, из-за чего погибли 298 человек.

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