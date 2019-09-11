В Раде поймали очередного кнопкодава: скандал высмеяли меткой фотожабой

В среду, 11 сентября, в Верховной Раде на кнопкодавстве поймали народного депутата от "Слуги народа" Елену Копанчук.

Об этом сообщает Чесно.

Удивляет тот факт, что именно в этот день председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на пленарном заседании Верховной Рады отреагировал на факт кнопкодавства внефракционного мажоритарщика Александра Ковалева. Но увещевания Разумкова не помешали нардепу не побрезговать кнопкодавством.

Отметим, что это уже третий факт кнопкодавства в Верховной Раде 9-го созыва и второй - среди "слуг" за две недели работы новоизбранного парламента.

В сети этот факт высмеяли меткой фотожабой.

Как сообщал "Апостроф", ранее еще один нардеп попался на серьезном нарушении при голосовании в Раде.

Также 10 сентября, в Верховной Раде Украины 9-го созыва впервые зафиксировали случай "кнопкодавства". Нарушение Конституции допустил мажоритарщик-самовыдвиженец из Донецкой области Александр Ковалев.