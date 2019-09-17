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В сети метко показали главные отличия президентства Порошенко и Зеленского

вторник, 17 сентября 2019, 09:53
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В сети опубликовали таблицу, где сравнили достижение и деятельность бывшего президента Петра Порошенко и нынешнего гаранта Владимира Зеленского.

Об этом сообщает пользователь сети Марина Пастернак.

Деятельность глав государств разделили вопросами в двух колонках. Порошенко подписали как "Президент", а Зеленского - "ЗэЗэдэнт". Пользователи сравнили достижения чиновников во время их правления. Также описано отношение народа к обоим.

В комментариях пользователи написали, что поклонники Зеленского должны понять. Отметим, что пост прокомментировали сторонники экс-президента Порошенко.

"Давно ждала такую табличку", - написала Ольга.

Как ранее сообщал "Апостроф", депутат Европарламента от Германии Сергей Лагодинский заявил, что политикам стран ЕС довольно сложно понять, что из себя представляет новый президент Украины Владимир Зеленский.

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