В сети разгорелся скандал из-за видео, посвященного матери Зеленского: подробности

В Украине разгорелся новый скандал вокруг семьи президента Владимира Зеленского.

Соответствующее видео, которое стало поводом для скандала опубликовано в YouTube.

На нем можно увидеть украинцев, которые в стихах поздравляют мать Зеленского с днем рождения, который она отмечает 16 сентября.

"Наша жизнь это результат нашего выбора. Мы выбираем промолчать или говорить, поддерживать или судить, сделать шаг или бездействовать. 13 сентября я купила билет на поезд и приехала в Кривой Рог. Меня никто не встретил, я не знала в этом городе никого... зато, я поняла, как важно слушать свою интуицию. Два дня поисков, один съемочный день... и люди которые воплотили в жизнь мою мечту. Я решила не сидеть сложа руки, а делать то что на самом деле чувствую... Текст прочитали обычные люди, уже мои любимые Люди!" – подписала кадры автор ролика.

В сети видео вызвало реакцию осуждения.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, как живут в Кривом Роге родители Зеленского.