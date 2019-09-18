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Трамп выбрал нового советника по нацбезопасности: что о нем известно

среда, 18 сентября 2019, 17:11
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Президент США Дональд Трамп заявил, что назначит Роберта О'Брайена своим новым помощником по национальной безопасности.

Об этом сообщает глава Соединенных Штатов на своей странице в Twitter.

"Рад объявить, что назначу Роберта О'Брайена, который в настоящее время очень успешно работает спецпосланником президента по делам заложников в Госдепартаменте, нашим новым советником по национальной безопасности", - написал он.

Как указал президент, он давно и много работал с О'Брайеном.

По данным The Washington Post, кандидатуру О'Брайена одобряют госсекретарь США Майк Помпео, а также помощник председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Рикки Уодделл и спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

Отметим, что ранее должность помощника Трампа по нацбезопасности занимал Джон Болтон.

Как сообщал "Апостроф", в Конгрессе США известному иранскому оппозиционеру Резазаде Али Реза вручили награду Freedom Defenders Award 2019.

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