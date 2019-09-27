Уволившемуся Данилюку грозит уголовное дело: что об этом известно

Причиной отставки секретаря СНБО Александра Данилюка может быть открытие против него уголовных производств.

Соответствующее заседание комиссии НАПК прошло в пятницу, 27 сентября, сообщает Обозреватель.

В частности, был согласован проект решения об утверждении обоснованного заключения касательно выявления признаков правонарушения, связанного с коррупцией, и направлении решения "О результатах осуществления полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, за 2015 год (исправленной), поданной Данилюком Александром Александровичем, министром финансов Украины" в Национальное антикоррупционное бюро.

Кроме того, НАПК проголосовала также за аналогичный проект решения по декларации Данилюка за 2016 год.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились детали, почему Данилюк подал в отставку.

Также сам Данилюк отреагировал на слухи о своей отставке.