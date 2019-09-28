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Скандал с "рукоприкладством" спикера Зеленского: появилось важное заявление

суббота, 28 сентября 2019, 22:27
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Национальный союз журналистов Украины хочет получить извинения от пресс-секретаря президента Юлии Мендель в связи со скандалом с участием журналиста "Схем" Сергея Андрушко.

Об этом заявил председатель НСЖУ Сергей Томиленко в Facebook.

"Пресс-секретарь президента не имеет права физически препятствовать работе журналистов. И дружеские объятия, и отталкивания-оттягивание - это не то поведение, с которым журналисты должны мириться", - говорится в заявлении.

В частности, Национальный союз журналистов Украины обращается к Офису президента и пресс-секретарю президента Юлии Мендель с призывом пересмотреть отношение к журналистам, извиниться за некорректные заявления и досадные ситуации, которые произошли.

Как сообщал "Апостроф", ранее Мендель объяснилась за бойцовский прием против журналиста.

Также в сети обсуждают новое видео с "рукоприкладством" спикера Зеленского в отношении журналиста "Радио Свобода" Кристофера Миллера.

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