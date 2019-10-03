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Сразу несколько облсоветов в Украине выступили против "формулы Штайнмайера": подробности

четверг, 03 октября 2019, 23:10
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Областные советы сразу трех городов в Украине - Львова, Ивано-Франковска и Тернополя - официально выразили протест против согласия на включение "формулы Штайнмайера" в новый закон по Донбассу.

Соответствующие заявления опубликованы на сайтах областных советов указанных городов.

"Мы, депутаты Львовского областного совета, заявляем о том, что анонсированные 1 октября 2019 Президентом Украины Владимиром Зеленским намерения по реализации так называемой "формулы Штайнмайера" являются, по нашему мнению, нескрываемой сдачей национальных интересов и началом капитуляции Украины в российско-украинской войне", - говорится в одном из заявлений.

Напомним, что начиная со вторника, 1 октября, когда Владимир Зеленский провел срочный брифинг по вопросу включения "формулы Штайнмайера" в новый закон по Донбассу, общественность в Украине в среду, 3 октября, вспыхнула массовыми акциями протеста, которые прокатились по всей стране.

Уже в четверг, 3 октября, президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам из-за согласования "формулы Штайнмайера" в Минске.

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": Информационная катастрофа: в чем еще Зеленский проиграл Путину.

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