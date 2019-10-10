Это долгий путь: Зеленский рассказал про план "Б" по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по "плану Б" Украине придется вывезти жителей оккупированного Донбасса.

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Об этом сообщил глава государства в ходе своего пресс-марафона в Киеве 10 октября.

Зеленский объяснил, что если не удастся в ближайшее время завершить войну и вернуть оккупированные территории вместе с жителями, то придется применить "план Б" и вывезти желающих граждан на подконтрольные территории.

"Все, кто чувствуют себя, проживая там украинцами - мы их не оставим, мы вернем их вместе с территорией - это план А. План Б - все, кто чувствуют себя украинцами - если у нас будет этот долгий путь - по возвращении территории, то мы должны обеспечить людям возможность быть здесь, на подконтрольных территориях ", - подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что власть допустила ошибку, когда не обеспечила беженцев работой и жильем.

"И многие вернулись обратно. Это гражданские люди, они никогда не воевали. Власть не может все, но это надо было обеспечить", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", 9 октября Зеленский встретился с ветеранами боевых действий на Донбассе, обсудив ряд важнейших вопросов, в частности, разведения сил на Донбассе, возможные договоренности с Россией и будущих действиях Украины по реинтеграции оккупированных территорий.