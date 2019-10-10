Не хватает тамады: в сети ажиотаж из-за пресс-марафона Зеленского

В социальных сетях бурно обсуждают пресс-марафон президента Владимира Зеленского, который проходит в Киеве в четверг, 10 октября.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО В KYIV FOOD MARKET - СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЮ

Некоторые из комментаторов обращают внимание на то, что пресс-марафон проходит на территории Kyiv Food Market и проводят, в связи с этим, неприятные аналогии.

"А вообще все логично: лапшу лучше есть в отведенных для этого местах, например, в Kyiv Food Market", – шутит аналитик комитета избирателей Украины Денис Рыбачок.

Также обращают внимание и на дату проведения пресс-марафона.

Кроме того, некоторые высказывания президента вызвали значительный резонанс у комментаторов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Владимир Зеленский во время пресс-марафона рассказал о скандальном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.