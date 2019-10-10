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В Киеве на выставке оружия заметили фигуранта громкого скандала в оборонке: фото

четверг, 10 октября 2019, 10:28
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В Киеве на выставке нового вооружения был замечен Виталий Жуков - фигурант скандального дела о хищениях в "Укроборонпроме".

Фотографию Жукова с мероприятия показали на странице в Facebook издания BIHUS.info.

"И он не только гуляет, но и презентует на выставке новые продукты!! Как будто и не было тех миллионов убытков, контрабанды российской техники! А рядом на выставке прогуливается президент Зеленский, который до выборов так возмущался коррупцией в оборонке", - подписали фото журналисты.

В расследовании программы "Наші гроші" Жукова назвали другом сына замсекретаря СНБО Олега Гладковского - Игоря Гладковского. Журналисты утверждают, что они организовали схему, по которой "Укроборонпром" покупал российские запчасти с 2015 года через фирмы-прокладки по завышенной стоимости.

Напомним, что сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски в помещениях госконцерна "Укроборонпром" и предприятий-спецэкспортеров.

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