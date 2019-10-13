Названы страны, которым может угрожать "Северный поток-2"

Реализация газопровода "Северный поток-2" несет для европейский стран очень большую угрозу, так как Украина столкнется с трудностями, когда прекратится транзит газа.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал директор независимой консалтинговой фирмы East European Gas Analysis Михаил Корчемкин.

По его словам, при таком раскладе пострадают Австрия и Словакия.

"В Украине есть хорошие, большие газохранилища, а в Словакии их нет. Откуда им брать газ зимой, особенно когда безветренная погода? Там много ветрогенераторов, но когда ветер стихает, электричество обычно вырабатывают на газовых электростанциях. Этот газ сейчас идет через газопроводы Украины. Если их отключить, то придется концентрировать производство электроэнергии на угольных электростанциях", - сказал он.

При этом ситуацию для Украины могут спасти реверсные поставки газа, считает Корчемкин. Эксперт напомнил, что Киев не покупает газ у РФ уже более 1400 дней.

"Получение российского газа через транзит - это не самое главное. Хуже то, что когда через Украину не будет идти газ, повышается вероятность войны, дальнейшей оккупации Россией. Кремлю ничего не будет мешать. Если сейчас посмотреть на карту антитеррористической операции, то хорошо видно, что боевые действия никогда не шли ближе, чем 80 км к действующим экспортным газопроводам. Хотя они тоже идут по Луганской области, там никогда не было войны – она шла там, где газопроводы давно не работают", - добавил он.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Кремль в любую минуту готов перекрыть транзит газа в Европу - Михаил Корчемкин.