В "Слуге народа" неожиданно признались, сколько у них "людей Коломойского"

Глава фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия публично рассказал о связях депутатов его политической силы с олигархом Игорем Коломойским.

Как сообщает "Апостроф", в интервью LB.ua Арахамия заявил, что сейчас интересы бизнесмена в Слуге народа представляют от 7 до 9 человек.

Также глава фракции рассказал , что "Слуга народа" не собирается создавать коалицию с "Батькивщиной" или "Голосом".

"У нас и так все хорошо. Мы общаемся с другими фракциями. Количество пересечений по голосованию за законопроекты с “Голосом” очень высокое, приблизительно 85%. С “Батькивщиной" - 55%. При этом существуют партийные линии. Если “Батькивщина” годами не поддерживала земельную реформу, то даже с нами в коалиции не будет за нее голосовать", - сказал он.

Арахамия добавил, что депутаты "Слуги народа" продолжают доверять президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Также глава фракции опроверг информацию о том, что какой-либо из нардепов возглавляет так называемую "группу Коломойского". Кроме того, Арахамия отметил, что лично не общается с олигархом и виделся с ним последний раз в 2014 году. Нардеп допустил, что бизнесмен недолюбливает его из-за того, что он публично высказывает свою позицию.

Напомним, что стало известно про арест в США бизнесменов, подавших в суд на Коломойского.