Апаршин получил "военную" должность в ОПУ

Иван Апаршин стал победителем конкурсного отбора на должность генерального директора директората по вопросам национальной безопасности и обороны Офиса президента Украины.

18 октября об этом сообщили на сайте главы государства. Здесь сообщили, что Апаршин набрал 20,04 балла. Второе место занял Андрей Чернявский, который набрал 16,5 балла.

Теперь Апаршин будет официально назначен на должность руководителя директората по вопросам национальной безопасности и обороны.

Отметим, что данный военный эксперт консультировал президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности и обороны во время выборов. После выборов его назначили советником главы государства.

Апаршин в 2005–2007 годах был главой департамента военной политики и стратегического планирования Министерства обороны. После этого он занимался вопросами безопасности в Кабмине.

Напомним, что Минобороны влипло в скандал из-за "потери" десятков миллионов на военном полигоне.