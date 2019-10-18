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Зеленский выполнил обещание, данное семьям защитников Украины

пятница, 18 октября 2019, 22:27
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Президент Украины Владимир Зеленский выполнил обещание и создал совет семей погибших на Донбассе военных.

Об этом сообщают на сайте Министерства ветеранов.

Такую структуру организовали при Министерстве по делам ветеранов. Сделать это глава государства и министр по делам ветеранов Оксана Коляда обещали родственникам погибших во время встречи в День защитника Украины. Коляда подписала приказ о создании консультативно-совещательного органа.

Действие совета при министерстве установит постоянную связь между ним и родственниками погибших украинских бойцов.

"У нас с самого начала действует совет ветеранов. Его члены постоянно с нами общаются, дают советы, акцентируют внимание на тех или иных проблемах, советуют пути их решения. Ни одно решение Миневетеранов не было принято без поддержки совета ветеранов. Именно такого сотрудничества и действенности мы ожидаем теперь и от совета семей погибших. Ведь именно они, как никто другой, понимают в этом направлении", – подчеркнула Оксана Коляда.

Согласно приказу, председателем совета назначена жена погибшего воина, Героя Украины Ирина Михнюк, которая должна выбрать и предложить министерству остальных членов Совета.

Как сообщал "Апостроф", в Украине подвели итоги обещаний президента Владимира Зеленского.

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