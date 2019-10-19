Шептун Зеленского: в сети обсуждают забавное фото президента с "дублером" Богдана

Глава Офиса президента Андрей Богдан, над "близостью" которого к президенту Владимиру Зеленскому раньше неоднократно шутили, опубликовал забавную фотографию на эту тему.

Соответствующий кадр он разместил на своей странице в Facebook.

На фото можно увидеть актера из сериала "Слуга народа" Станислава Боклана, который что-то нашептывает Зеленскому на ухо.

"Перестаньте гнать на Богдана. Богдан невиновен", – написал в комментарии к фото Богдан.

Многие пользователи оценили шутку главы ОП, однако некоторые отреагировали на юмор не так благосклонно.

"Может, хватит хиханек. Когда работать начнете?", "Квартал головного мозга", – пишут недовольные.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети шутят по поводу нового имиджа главы Офиса президента Андрея Богдана, который отрастил себе бороду.