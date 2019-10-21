Должны научиться играть: генерал дал интересный совет Зеленскому по переговорам с Путиным

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Юрий Думанский считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно активизировать переговорный процесс с Россией с помощью практических действий.

Об этом он сообщил в интервью "Апострофу".

По мнению Юрия Думанского, к конфликту на Донбассе теряется интерес "в дипломатическом пространстве", в частности в Европе и США. Поэтому переговорный процесс "нужно активизировать с помощью практических действий".

"Россия исходит из своих собственных интересов. Она не исходит из интересов Украины. Ее интерес - стать мировым лидером. С помощью каких процессов? Посредством процессов давления, войны, вмешательства в политические процессы разных стран. Но мы также должны учиться играть. Давайте этому учиться", - призывает президента Зеленского военный эксперт.

При этом Юрий Думанский подчеркнул, что президент и его команда должны огласить обществу концепцию будущих действий, не раскрывая подробных планов. "Тогда, возможно, общество и поддерживало бы разведение. Хотя многие, в том числе и эксперты, поддерживают", - заметил генерал, который в 2014 году уже занимался разведением сил на линии соприкосновения.

Полное интервью читайте на "Апострофе": Если боевики не отведут войска, нам нужно наступать, разбить врага и занять его позиции - генерал Думанский.