Появилась жесткая фотожаба на проверку "слуг народа" на детекторе лжи

В сети опубликовали интересную фотожабу на проверку депутатов партии "Слуга народа" детектором лжи.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Министерство П".

На картинке изображены люди, которые засовывают женщину в печь. Также там написано: "Скажите, а это точно полиграф?".

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский предложил главе своей фракции создать законопроект, который бы обязывал членов парламента проходить проверку на детекторе лжи раз в год.

Информация о проверке нардепов вызвала ажиотаж в сети. Некоторые считают это неуважением со стороны руководства Офиса президента, потому их возмутила данная ситуация.

Как ранее сообщал "Апостроф", председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в четверг, 24 октября, прошел проверку полиграфом.