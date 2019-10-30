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Ничего не обещал: сеть взбудоражило интересное видео со "слугой народа"

среда, 30 октября 2019, 13:49
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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Владимир Тимофийчук оказался в центре громкого скандала после того, как дал короткий комментарий журналистке в Раде. По словам народного избранника, он ничего не обещал своим избирателям.

Ролик опубликовало издание "Радио Свобода", передает "Апостроф".

В ходе общения с журналисткой, Тимофийчук не смог ответить на вопрос о том, с какой программой он шел на выборы.

"Законопроекты я не предлагал. Я ничего не обещаю… Не обещал", - сказал он и убежал от журналистов.

Отметим, что Тимофийчук избирался по 89-му мажоритарному округу в Ивано-Франковской области.

В сети высмеяли поведение нардепа.

Напомним, что в Раде произошла потасовка из-за законопроекта о расследовании трагедии 2 мая в Одессе.

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