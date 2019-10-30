Зеленский открыл Форум единства в Мариуполе: онлайн трансляция

В среду, 30 октября, президент Украины Владимир Зеленский открыл Форум единства в Мариуполе.

Соответствующая онлайн-трансляция доступна в YouTube.

В ходе выступления Зеленский, в частности, назвал три этапа возвращения неподконтрольной части Донбасса. По его словам, это прекращение огня, примирение и безопасная реинтеграция.

"После пяти лет войны должна наконец появиться государственная стратегия безопасной реинтеграции Донбасса и - напоминаю - Крыма", - подчеркнул он.

Онлайн трансляция форума

Как известно, данный форум посвящен институционализации диалога между обществом и властью

Участие в мероприятии примут министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, министр образования и науки Украины Анна Новосад, министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, известные украинские журналисты, правозащитники, эксперты из-за рубежа.

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