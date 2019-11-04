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Писали чайники: в сети нашли зраду в важном онлайн новшестве для украинцев

понедельник, 04 ноября 2019, 18:08
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Государственная таможенная служба запустила в тестовом режиме калькулятор ориентировочной таможенной стоимости и платежей при оформлении авто.

Об этом в Facebook сообщил глава таможни Максим Нефедов.

"Это рабочая база тех авто, которые были оформлены на таможне, ее почистили вручную от ошибок и опечаток, поэтому этот процесс и занял на 1,5 месяца дольше ожидаемого", - подчеркнул глава ГТС.

По его словам, сервис подтягивает данные по минимальной, средней и максимальной стоимости указанного авто за 2018-2019 годы на основе реальной информации миллиона машин и более чем 2300 моделей. Также Нефедов отметил, что цены на авто указаны за 2018-2019 год, и актуальны.

"Что имеется в виду "за 2018-2019"? Скажем, Форд Фокус 2.0 2012 года выпуска в 2013 стоил одни деньги, а сейчас - совсем другие. Машина по параметрам не изменилась, но брать цифры по 2013-й и применять на 4.11.2019 нельзя. Поэтому берем оформления за относительно недавний промежуток времени, за который обесценивание не так существенно", - подчеркнул Нефедов.

В сети бурно стали обсуждать онлайн сервис, уточнив, что сайт не справляется с количеством желающих рассчитать таможенную стоимость.

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": "Государство в смартфоне": в чем опасность идей Зеленского.

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