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НАБУ объявило в розыск экс-нардепа Святаша

суббота, 16 ноября 2019, 08:22
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Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск бывшего народного депутата от партии "Видродження" Дмитрия Святаша.

Информация об этом размещена на сайте Министерства внутренних дел в разделе розыск.

Отмечается, что экс-нардеп объявлен в розыск в связи с тем, что скрывается от органов досудебного расследования.

Ранее пресс-служба прокуратуры Киева сообщила, что бывшему народному депутату было вручено подозрение по факту завладения 1,1 млрд. грн. средств "УкрСиббанка".

Следствие установило, что бывший народный депутат IV, V, VI, VII, VIII созывов, в течение 2008 - 2018 годов в сговоре с должностными лицами группы компаний "АИС" мошенническим путем завладел денежными средствами, полученными от "УкрСиббанка" на основании кредитных договоров. Этими действиями банку был нанесен ущерб на 1,1 млрд грн.

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