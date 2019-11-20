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Деньги МВФ уходят людям Януковича: прокурор раскрыл неожиданные данные

среда, 20 ноября 2019, 19:22
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Прокурор Константин Кулик рассказал, как на данный момент происходит расследование в отношении так называемого "общака" беглого президента Виктора Януковича.

Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".

"В двух словах: та схема легализации денег через прибалтийские банки, о которой я вам рассказал (спецконфискация), произошла благодаря тому, что мы отследили деньги, которые упали на 23 компании, которые были аффилированы с Сергеем Арбузовым (экс-глава Национального банка Украины, - ред. "Апостроф"). Причем аффилированы они были с работниками банка Арбузова, управляются с одного IP-адреса и все вместе с Арбузовым переехали в Москву. Что такое полтора миллиарда долларов? Чтобы вы понимали, может, сегодня эксклюзив скажу, это и есть - общак. Да, там есть деньги Арбузова – триста миллионов долларов. Есть деньги Саши Януковича – это порядка тридцати миллионов долларов. Есть деньги окружения Иванющенко - порядка 800 миллионов долларов. Остальные деньги - группы Клюева. Собственно, поэтому это и есть общак", - говорит он.

Также он рассказал, как эти деньги оказались на счетах 23 компаний Арбузова.

"Это стало возможно, опять же, по предварительному сговору. Они сговорились вывезти деньги из Украины, выкупив облигации внутреннего государственного займа, которые Арбузов, в принципе, и выпустил. Вот, если коротко, что такое полтора миллиарда долларов Януковича", - объяснил он.

Причем, Кулик уточнил, что эти суммы появились на счетах вышеуказанных групп одновременно.

"Мало того, что эта легализация полтора миллиарда долларов путем покупки облигаций внутреннего государственного долга Украины, она еще и тесно связана с покупкой и легализацией 7,4 миллиардов долларов путем покупки облигаций внешнего государственного долга, который тогда выкупил инвестиционный фонд Franklin Templeton. Я подозреваю, что клиенты были условно те же самые. Поэтому это все тесно связано. Луценко два года пытался эту тему продвинуть. Я ему докладывал об этой ситуации, доказательства показывал. Два года мы пытались заблокировать выплату внешнего долга, чтобы деньги не шли фигурантам. Но, безрезультатно. Сейчас что происходит? Мы берем деньги МВФ для того, чтобы выплачивать деньги фигурантам "общака Януковича". Полный бред", - резюмировал прокурор.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Мы берем деньги МВФ для того, чтобы выплачивать деньги фигурантам "общака Януковича" - прокурор Кулик.

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