Трамп оконфузился запиской об Украине на важной встрече: интересные подробности и фото

Во время общения президента США Дональда Трампа с журналистами в Белом доме в среду, 20 ноября, в объектив камер попал текст его записей, где был упомянут президент Украины Владимир Зеленский.

Фото было опубликовано в соцсетях и сразу стало поводом для насмешек.

"Я ничего не хочу. Я ничего не хочу. Не хочу никакого quid pro quo. Скажите Зеленскому поступить правильно. Это последнее слово президента США", - написано крупным почерком в его записях перед выступлением.

Трамп дважды с ошибкой написал фамилию украинского президента: Zellinsky. Но американцев больше рассмешил сам текст записки, который тут же начали пародировать.

"Каждый парень в колледже, с которым я пыталась определить статус наших "отношений" [говорил: "Я ничего не хочу. Я ничего не хочу"]", - написала одна из комментаторов.

Для шуток использовали также кадр из фильма "Восьмая миля", в котором герой Эминема записывал тексты песен в блокнот.

Шутники также предположили, как мог родится текст этой памятки.

"Помощник Трампа: "Скажите им, что вы ничего не хотите". Трамп: "Я чего-то хочу?". Помощник: "Нет, вы ничего не хотите. Скажите им, что ничего не хотите". Трамп: "Погоди, что я должен сказать?". Помощник: "Скажите: я ничего не хочу". Трамп: "Я ничего… еще раз, как там?". Помощник: "Ничего, давайте я запишу это для вас… Сэр".

В сети также предлагают положить этот текст на музыку в разнообразных жанрах — от рэпа до панка.

"Я ничего не хочу. Я ничего не хочу. Не хочу никакого quid pro quo. Ладно, стоит признать — это неплохое начало для песни в жанре мамбл-рэп".

"Тут нужен гитарный рифф. Пусть Америка снова панкует! Я ничего не хочу. Не хочу quid pro quo. Я ничего не хочу. Хотя мне нужна услуга. Байден должен уйти. А ну-ка, поступи правильно. Ведь я просто хочу быть королем".

Как сообщал "Апостроф", в социальных сетях опубликовали предвыборный ролик главы Белого дома Дональда Трампа, который в 2020 году хочет баллотироваться в президенты США во второй раз.