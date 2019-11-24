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В США обнародовали важные документы о "тайных" переговорах по Украине

воскресенье, 24 ноября 2019, 10:39
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Государственный департамент США опубликовал около 100 страниц документов, которые проливают свет на то, как адвокат президента Трампа Джулиани вел компанию по дискредитации посла США в Украине Мари Йованович.

Документы были обнародованы по судебному иску American Oversight и находятся в публичном доступе.

Обнародованная электронная переписка, в частности, подтверждает активные контакты госсекретаря Помпео и адвоката президента Трампа Руди Джулиани в марте 2019 года. В это время шла активная компания по дискредитации посла США в Украине Мари Йованович. По мнению издания, именно поэтому Помпео ранее отказывался предоставлять эту информацию Конгрессу.

В American Oversight утверждают, что у них есть и другие иски, направленные на достижение прозрачности в расследовании украинского скандала.

Как сообщал "Апостроф", июльский телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским стал причиной запуска процедуры импичмента. В этом разговоре Трамп просил Зеленского возобновить расследование в отношении компании Burisma, с которой связан сын Джо Байдена Хантер, приостановив при этом выделение военной помощи Украине.

Подробнее о скандале читайте в материале "Апострофа": Между Трампом и Байденом: как Зеленскому избежать потерь.

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