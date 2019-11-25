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СБУ объявила антитеррористические учения: чего стоит ожидать

понедельник, 25 ноября 2019, 23:15
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25-26 ноября в Ивано-Франковской области будут проводится учения Службы безопасности Украины: на территории может быть введен особый режим.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В частности, во время мероприятий возможно временное введение особого режима, также ограничение или запрет передвижения людей и движения транспортных средств, а также проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр автомобилей.

"В течение 25-26 ноября 2019 года координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области проведет плановое тактико-специальное антитеррористическое учение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в учениях примут участие подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии, Вооруженных Сил Украины, Государственной пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Госспецсвязи, представители местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Как сообщал "Апостроф", ранее 93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" под руководством инструкторов НАТО провела показательные учения на Яворовском полигоне во Львовской области.

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