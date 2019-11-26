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Политолог рассказал, как реформы расшевелили "болото" украинской политики

вторник, 26 ноября 2019, 09:50
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Политолог Петр Олещук заявил, что в Украине начались настоящие реформы, а те, чьи коррупционные интересы они затрагивают, всячески противятся изменениям.

Об этом он написал в своем блоге на ЛІГА.net.

Олещук отмечает, что в последнее время Верховная Рада по инициативе Президента приняла ряд важных законодательных решений. В частности, речь идет о снятии депутатской неприкосновенности, перезапуске НАПК и начале работы Высшего антикоррупционного суда, возвращении ответственности за незаконное обогащение, установлении наказания за прогулы и "кнопкодавство" для депутатов и тому подобное.

Есть также прогресс в наказании преступников из числа старых политиков. В следственном изоляторе оказался нардеп Сергей Пашинский; Олег Гладковский и Ярослав Дубневич получили меры пресечения за схемы в оборонке и на железной дороге соответственно. Кроме того, отметил политолог, пострадала схема одиозного Виктора Медведчука по ввозу сжиженного газа, которая процветала при прошлой власти. Также сделан шаг к закрытию печально известных "площадок Яценко" – парламент принял в первом чтении законопроект, который позволит обходиться без посредников при передаче информации в сфере оценки недвижимости.

"Всем ли это нравится? Конечно, не всем. И каждый из "обиженных" владеет серьезными ресурсами: политическими, информационными, идеологическими. Конечно, все эти реформы – слишком мало, чтобы действительно изменить Украину. Более глубокие реформы ожидают нас впереди, но даже нынешние первые шаги сильно помутили воду украинской политики, где все обиженные уже формируют "широкую оппозицию" и вместе, забыв вчерашние конфликты, единым фронтом пытаются остановить изменения", – отметил Петр Олещук

Он также подчеркнул, что настоящими реформами всегда кто-то недоволен, особенно в стране, где прочно укоренилась коррупция. В то же время политолог не исключает, что в дальнейшем противники реформ будут раздувать еще большие скандалы против действующей власти.

"Сексуальные скандалы в Раде? Да это только начало – скандалов будет больше, настолько серьезные ресурсы задействованы", – считает политолог.

"Реформы, которым все аплодируют, – это, скорее всего, не реформы, а их имитация, потому что реформы не могут не затрагивать интересов. А вот то, что превращает затхлое болото политики в водопад взаимных обид и обвинений, пожалуй, действительно и есть реформы. Как бы кто ни оценивал их последствия", – подчеркнул Петр Олещук.

Он также добавил, что в украинском обществе царит ложное представление о реформах как о чем-то хорошем, но почти недостижимом. Так произошло потому, что раньше реформы проводили либо для имитации деятельности, либо чтобы получить очередной кредит МВФ. Поэтому пока не все понимают, что настоящие изменения уже начались.

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