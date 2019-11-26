RU  UA  EN

вторник, 26 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

26 ноября

17:53
Звезда "Мстителей" признался, что мечтал о роли Тора: запись его кастинга рассмешила зрителей
17:25
Спасательный круг: разведенная Слава Каминская рассказала о новых отношениях
17:05
В Украине впервые покажут фильм, доступный для незрячих и неслышащих людей: как это будет
16:58
Появилась забавная фотожаба на необычный подарок Зеленскому в Эстонии
16:31
Соратник Медведчука устроил "цирк" в Раде на заседании по скандальным телеканалам: фото
16:29
Это ответственность правоохранителей: Оржель ушел от ответа на вопрос о схемах в "Укргидроэнерго"
16:15
Покупатели бойкотировали магазин, куда перестали пускать милого кота: фото
16:15
Это миф: в ГБР сделали громкое заявление о расследовании дел Майдана
15:58
Песня Вакарчука прозвучит в новом украинском фильме "Черный ворон": видео
15:38
Зеленский сделал важное заявление по новому газовому соглашению с Россией
15:36
В стиле "Квартала 95": сеть взорвались шутками из-за необычного подарка Зеленскому в Эстонии
14:10
В Британии предположили, как королевские дети будут выглядеть в будущем: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Соратник Медведчука устроил "цирк" в Раде на заседании по скандальным телеканалам: фото

вторник, 26 ноября 2019, 16:31
переглянути новину українською

Во вторник, 26 ноября, депутат партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич пытался сорвать заседание парламентской временной следственной комиссии, которая касается каналов 112, NewsОne и Zik.

Об этом сообщает продюсер и ныне депутат от президентской фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко на своей странице в Facebook.

"Когда при наличии кворума Нестор Шуфрич, как секретарь ВСК, отказался принимать в ней участие, он перешел к привычной для себя тактике: перебивать, кричать - активно работая на камеры упомянутых каналов, которые вели прямую трансляцию. Каналов, которые якобы не имеют никакого отношения к куму Путина и российским деньгам и активно параллельно "уделяют внимание" членам ВСК", - написал Ткаченко.

Он отметил, что прервать работу депутатов и приглашенных представителей налоговой службы и полиции, Нацкомиссии по вопросам телевидения и радиовещания - не удалось.

"Благо рядом был мой кабинет, так что же смогли на рабочем совещании несколько нового узнать об источниках финансирования и историю покупку каналов. Через полчаса Шуфрич, правда, передумал и заходил пригласить нас начать работу комиссии. Впрочем, мы решили встретиться в следующий раз", - подчеркнул нардеп.

По его словам, рекламодатели заявили, что не хотят ассоциировать свои бренды с пропагандой Кремля. Так компания Jacobs подчеркнула, что перестает размещать свою рекламу на упомянутых вещателях.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали видеозапись с участием народного депутата Верховной Рады Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильей Кивой.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

С вещами на выход: кто займет место скандального "слуги" Яременко

Руководство "Слуги народа" решило, что они боги, и хотят оставить во фракции только баранчиков - Анна Скороход

Год спустя: какие секреты хранятся на возвращенных Украине кораблях

Время удивительных историй: главные скандалы вокруг "Слуги народа"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: