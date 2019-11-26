Соратник Медведчука устроил "цирк" в Раде на заседании по скандальным телеканалам: фото

Во вторник, 26 ноября, депутат партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич пытался сорвать заседание парламентской временной следственной комиссии, которая касается каналов 112, NewsОne и Zik.

Об этом сообщает продюсер и ныне депутат от президентской фракции "Слуга народа" Александр Ткаченко на своей странице в Facebook.

"Когда при наличии кворума Нестор Шуфрич, как секретарь ВСК, отказался принимать в ней участие, он перешел к привычной для себя тактике: перебивать, кричать - активно работая на камеры упомянутых каналов, которые вели прямую трансляцию. Каналов, которые якобы не имеют никакого отношения к куму Путина и российским деньгам и активно параллельно "уделяют внимание" членам ВСК", - написал Ткаченко.

Он отметил, что прервать работу депутатов и приглашенных представителей налоговой службы и полиции, Нацкомиссии по вопросам телевидения и радиовещания - не удалось.

"Благо рядом был мой кабинет, так что же смогли на рабочем совещании несколько нового узнать об источниках финансирования и историю покупку каналов. Через полчаса Шуфрич, правда, передумал и заходил пригласить нас начать работу комиссии. Впрочем, мы решили встретиться в следующий раз", - подчеркнул нардеп.

По его словам, рекламодатели заявили, что не хотят ассоциировать свои бренды с пропагандой Кремля. Так компания Jacobs подчеркнула, что перестает размещать свою рекламу на упомянутых вещателях.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали видеозапись с участием народного депутата Верховной Рады Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильей Кивой.