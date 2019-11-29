RU  UA  EN

пятница, 29 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.85
Меню
Политика

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

29 ноября

11:33
Композитор "Симпсонов" заявил, что мультсериал скоро закроют: что говорят продюсеры
11:25
Провальная неделя: Украина проиграла всем конкурентам в таблице коэффициентов УЕФА
11:00
Люку Бессону пригрозили тюремным сроком за незаконное увольнение сотрудницы
10:44
Полякова получила награду, но побыла "Королевой года" всего 5 минут: что произошло
10:31
"Динамо" понесло серьезные потери перед решающим матчем в Лиге Европы
09:54
Группа KAZKA выпустила новый трек: фаны уже назвали его хитом
09:35
Это был плохой, но опыт: в "Динамо" высказались о позорном поражении в Лиге Европы
07:00
Мальме - Динамо - 4:3 Видеообзор
07:00
Сытная мясная солянка - пошаговый рецепт отменного блюда
06:30
Гороскоп на 29 ноября: Девы будут раздражать людей, а Близнецов ждет буря эмоций
01:50
Вылет "Александрии" и позор "Динамо": все результаты Лиги Европы 28 ноября
01:19
Спасибо, Суркис, за это дно: фанаты "Динамо" гневно отреагировали на очередной провал в Европе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На Западе назвали три способа усмирить Путина

пятница, 29 ноября 2019, 10:25
переглянути новину українською

У Запада есть определенные рычаги влияния на президента России Владимира Путина, среди которых - снятие санкций с РФ.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил немецкий политолог, профессор Боннского университета Андреас Хайнеманн-Грюдер.

Говоря о предстоящих переговорах в "нормандском формате" он отметил, что Кремль может отказаться менять ситуацию, если лидеры Франции, Германии и Украины ничего ему не предложат взамен.

"Самое сильное оружие у них было – это санкции. Но Путин прекрасно понимает, что еще полгода – и больше этого рычага может не быть. Я уже обсуждал в немецком МИДе три пакета решений, но в августе они еще не были готовы. Первый состоит из Украины, второй - из Сирии, а третий – из Ирана. Если Путин идет на уступки в украинском направлении, то он получает что-то в сирийском или иранском вопросе. Но я не знаю, какие настроения сейчас у Макрона. В украинском вопросе мы не можем ему слишком много предложить, кроме снятия санкций. Но произойдет это только, если он существенно продвинется в выполнении обязательств. Возможно, Путин думает, что санкции – это только вопрос времени, мол, "я могу еще полгода подождать, и больше никаких рычагов в ЕС не будет", - считает эксперт.

При этом профессор добавил, что Путину следует понимать, что в его стране уже нет такого националистического подъема, который был пять лет назад. Он уверен, что для главы РФ война в Украине не представляет политического капитала.

"Такие "развлечения" были популярны пять лет назад, три года назад, когда все началось в Сирии. Но кто сейчас интересуется ролью России в Сирии. Народ седьмой год испытывают экономические трудности, не знает, как платить по долгам, ухудшается предоставление социальных услуг. Потому возможности злоупотреблять конфликтом на Донбассе для получения поддержки во внутренней политике ограничены. Российский народ больше не "кушает" этот национализм. Это тоже надо учитывать во время переговоров", - отметил он.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": У Европы есть для Путина три пакета решений - немецкий политолог

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

"Российский след" в украинской политике: кто такой помощник Зеленского Андрей Ермак

​Систему контроля за игорным бизнесом нельзя построить за две недели - Филипп Флемминк

Зеленский, зачем такие жертвы ради Путина?

С вещами на выход: кто займет место скандального "слуги" Яременко

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: