На Западе назвали три способа усмирить Путина

У Запада есть определенные рычаги влияния на президента России Владимира Путина, среди которых - снятие санкций с РФ.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил немецкий политолог, профессор Боннского университета Андреас Хайнеманн-Грюдер.

Говоря о предстоящих переговорах в "нормандском формате" он отметил, что Кремль может отказаться менять ситуацию, если лидеры Франции, Германии и Украины ничего ему не предложат взамен.

"Самое сильное оружие у них было – это санкции. Но Путин прекрасно понимает, что еще полгода – и больше этого рычага может не быть. Я уже обсуждал в немецком МИДе три пакета решений, но в августе они еще не были готовы. Первый состоит из Украины, второй - из Сирии, а третий – из Ирана. Если Путин идет на уступки в украинском направлении, то он получает что-то в сирийском или иранском вопросе. Но я не знаю, какие настроения сейчас у Макрона. В украинском вопросе мы не можем ему слишком много предложить, кроме снятия санкций. Но произойдет это только, если он существенно продвинется в выполнении обязательств. Возможно, Путин думает, что санкции – это только вопрос времени, мол, "я могу еще полгода подождать, и больше никаких рычагов в ЕС не будет", - считает эксперт.

При этом профессор добавил, что Путину следует понимать, что в его стране уже нет такого националистического подъема, который был пять лет назад. Он уверен, что для главы РФ война в Украине не представляет политического капитала.

"Такие "развлечения" были популярны пять лет назад, три года назад, когда все началось в Сирии. Но кто сейчас интересуется ролью России в Сирии. Народ седьмой год испытывают экономические трудности, не знает, как платить по долгам, ухудшается предоставление социальных услуг. Потому возможности злоупотреблять конфликтом на Донбассе для получения поддержки во внутренней политике ограничены. Российский народ больше не "кушает" этот национализм. Это тоже надо учитывать во время переговоров", - отметил он.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": У Европы есть для Путина три пакета решений - немецкий политолог