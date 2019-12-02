Выстраивают нацгвардейцев вдоль дороги: всплыли неожиданные детали об "охране" Зеленского

Чтобы обезопасить президента Владимира Зеленского от возможных терактов, вдоль дороги, по которой он из загородной резиденции едет в столицу, выставили шеренгу нацгвардейцев.

Об этом сообщил дипломат, экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян на странице в Facebook.

"Неоднократно я наблюдал картину размещения бойцов Нацгвардии вдоль маршрута президентского кортежа. Этим зрелищем наслаждаются все села и водители, которые пользуются этой дорогой, до Новообуховской трассы. Вопрос в следующем: кто посоветовал Президенту это делать? И какие ассоциации возникают у него, когда он смотрит на замерзших солдат через окно своего бронированного Мерседес-Ровера. Неужели ни у кого не хватает мозгов объяснить, что эта "цепь" воинов не способна предотвратить ни один теракт. Максимум, что успеет сделать солдат - это сказать " ой! ", когда добежит до места происшествия", - написал Владимир Омелян.

Добавил, что теракт Зеленскому вряд ли грозит, ведь все смены власти в Украине за время независимости прошли демократическим путем на Майдане, а не во время убийств главных лиц государства.

Стоит отметить, что охрана президента в функции нацгвардейцев не входит.

Как сообщал "Апостроф" ранее, во время чествования памяти Небесной Сотни Владимир Зеленский появился на Майдане Независимости в сопровождении 9 охранников.