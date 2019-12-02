RU  UA  EN

понедельник, 2 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

2 декабря

12:27
В Украине такого никогда не было: опубликованы фото опасного оружия боевиков ЛДНР
12:16
Президент Бразилии обвинил ДиКаприо в лесных пожарах: что ответил актер
12:10
В Киеве группа неадекватов устроила погром в пиццерии: опубликованы фото и видео
11:56
Будет заметать снегом, но недолго: синоптик уточнила прогноз погоды по Украине
11:46
Прости взрослым нелюдям: Ирина Билык оказалась крестной убитого в Киеве ребенка
11:45
Полиция поймала подозреваемых в покушении на депутата в Киеве: первые подробности
11:29
Убийца на что-то намекал? Всплыла неожиданная деталь покушения на депутата в Киеве
11:20
Под Киевом поймали вооруженную банду, угонявшую элитные авто: фото
11:10
Звезда "Игры престолов" Эмилия Кларк рассказала, как изменилась после инсульта
10:53
Авто с "темным" прошлым: в деле о покушении на депутата в Киеве произошел новый поворот
10:52
Во Львове подростки устроили дикие развлечения с оружием: фото
10:42
Прошли много испытаний: названы имена бойцов ВСУ, трагически погибших на Донбассе
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Выстраивают нацгвардейцев вдоль дороги: всплыли неожиданные детали об "охране" Зеленского

понедельник, 02 декабря 2019, 12:19
переглянути новину українською

Чтобы обезопасить президента Владимира Зеленского от возможных терактов, вдоль дороги, по которой он из загородной резиденции едет в столицу, выставили шеренгу нацгвардейцев.

Об этом сообщил дипломат, экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян на странице в Facebook.

"Неоднократно я наблюдал картину размещения бойцов Нацгвардии вдоль маршрута президентского кортежа. Этим зрелищем наслаждаются все села и водители, которые пользуются этой дорогой, до Новообуховской трассы. Вопрос в следующем: кто посоветовал Президенту это делать? И какие ассоциации возникают у него, когда он смотрит на замерзших солдат через окно своего бронированного Мерседес-Ровера. Неужели ни у кого не хватает мозгов объяснить, что эта "цепь" воинов не способна предотвратить ни один теракт. Максимум, что успеет сделать солдат - это сказать " ой! ", когда добежит до места происшествия", - написал Владимир Омелян.

Добавил, что теракт Зеленскому вряд ли грозит, ведь все смены власти в Украине за время независимости прошли демократическим путем на Майдане, а не во время убийств главных лиц государства.

Стоит отметить, что охрана президента в функции нацгвардейцев не входит.

Как сообщал "Апостроф" ранее, во время чествования памяти Небесной Сотни Владимир Зеленский появился на Майдане Независимости в сопровождении 9 охранников.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Меня обвиняют в том, что мы пытали русских солдат - Игорь Мазур

Заказать Зеленского: сколько стоит корпоратив с участием "президента"

Отели для элитных преступников: зачем нам эксперименты с СИЗО по-американски

Новогодние отставки и борьба с Коломойским: как Зеленскому сохранить свое лицо

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: