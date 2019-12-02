Зеленский дал интересный совет сторонникам России в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о жителях оккупированных территорий Донбасса. По его словам, за этих людей следует бороться, а пророссийски настроенные могут отправиться в Россию.

Как сказал Зеленский в интервью западным изданиям, он не верит в то, что большинство людей с оккупированных территорий хотят жить в России.

"Я верю и знаю, что есть люди, которые за Украину. Затем есть те, кто "потерялся". И наконец, есть те, кто за Россию. Те, кто за Россию, могут переехать, Россия сейчас раздает нелегальные российские паспорта.

Каждый человек имеет право выбирать, где хочет жить. Но сказать, что на территории Украины я гражданин России и это моя земля ,– я считаю, что это неправильно и несправедливо. Это не работает", - отметил он.

Тех людей, которые имеют украинский и российский паспорта, Зеленский назвал "заблудившимися".

"Я не имею морального права "фукать". Мы должны вернуть этих людей, чтобы бороться за них. Но я бы не боролся за людей, которые считают себя чисто русскими", - добавил он.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не устраивает пункт в минских договоренностях касательно проведения местных выборов на Донбассе.