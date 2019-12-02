RU  UA  EN

понедельник, 2 декабря
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Политика

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

2 декабря

15:20
Украину засыпает снегом: опубликовано яркое видео
15:19
Появились фото бойцов "Альфы", трагически погибших на Донбассе
15:14
Британцев встревожила новость о смерти Елизаветы II: именитый журналист выступил с заявлением
15:08
Появилась забавная фотожаба на похолодание в Украине
14:55
В Сирии подорвали авто с российскими военными: подробности
14:28
В Киеве заметили эшелон с военной техникой: опубликовано видео
14:25
На допрос не дошла: выяснились важные детали по вызову Зверобой в ГБР
14:00
В Ровно простились с молодым бойцом, погибшим на Донбассе: фото
13:56
Обвиняли в "убийствах" русских: появился подробный рассказ ветерана АТО о задержании в Польше
13:55
Выжидал у ресторана: появились данные о подозреваемом в покушении на депутата в Киеве
13:52
Дочь Джонни Деппа рассказала о воспитании в семье знаменитых родителей
13:37
Известный своими ценами отель Софии Ротару в Крыму закрыли: названа причина
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Зеленский дал интересный совет сторонникам России в Украине

понедельник, 02 декабря 2019, 14:26
переглянути новину українською

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о жителях оккупированных территорий Донбасса. По его словам, за этих людей следует бороться, а пророссийски настроенные могут отправиться в Россию.

Как сказал Зеленский в интервью западным изданиям, он не верит в то, что большинство людей с оккупированных территорий хотят жить в России.

"Я верю и знаю, что есть люди, которые за Украину. Затем есть те, кто "потерялся". И наконец, есть те, кто за Россию. Те, кто за Россию, могут переехать, Россия сейчас раздает нелегальные российские паспорта.

Каждый человек имеет право выбирать, где хочет жить. Но сказать, что на территории Украины я гражданин России и это моя земля ,– я считаю, что это неправильно и несправедливо. Это не работает", - отметил он.

Тех людей, которые имеют украинский и российский паспорта, Зеленский назвал "заблудившимися".

"Я не имею морального права "фукать". Мы должны вернуть этих людей, чтобы бороться за них. Но я бы не боролся за людей, которые считают себя чисто русскими", - добавил он.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не устраивает пункт в минских договоренностях касательно проведения местных выборов на Донбассе.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Меня обвиняют в том, что мы пытали русских солдат - Игорь Мазур

Заказать Зеленского: сколько стоит корпоратив с участием "президента"

Отели для элитных преступников: зачем нам эксперименты с СИЗО по-американски

Новогодние отставки и борьба с Коломойским: как Зеленскому сохранить свое лицо

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: