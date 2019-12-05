Нардеп "Юзик" устроил свою жену в Раду: фото

Нардеп-мажоритарщик из Кривого Рога Юрий Корявченков, известный как "Юзик" в "Квартале 95", имеет восемь помощников, среди которых и его супруга - Татьяна Корявченкова.

"Она закончила Криворожский экономический институт. Занимается, помогает", – отметил сам Корявченков.

При этом платно из помощников Корявченкова работают Ирина Жеретовская, Александр Савченко и Янина Солнцева.

Жеретовская ранее была секретарем участковой избирательной комиссии в Кривом Роге, Савченко – юрист, депутат Долгинцевской районной в городе Кривой Рог, а Солнцева была официальным наблюдателем в 32-м округе.

На общественных началах депутату помогают его жена, Павел Бутко, Роман Варваров, Ксения Егорова и Богдан Самар.

Напомним, что в сети опубликовали смешную фотожабу на народных депутатов президентской партии "Слуга народа".