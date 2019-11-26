Команда тунеядцев, насильников и эротоманов: появилась меткая фотожаба на "Слугу народа"

В сети опубликовали смешную фотожабу на народных депутатов президентской партии "Слуга народа".

Картинку разместили в сети.

На ней изобразили кадр из известного советского кинофильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика" (1965). Однако картинку подписали по-своему: "Ну, граждане алкоголики, тунеядцы, насильники, эротоманы... Есть снова разнорядка в Трускавец".

Напомним, в конце января партия "Слуга народа" планирует провести новый тренинг для народных депутатов в Верховной Раде, аналогичный сборам, организованным ранее в Трускавце 27 июля.

Как ранее сообщал "Апостроф", в сети опубликовали забавные фотожабы касательно нового обучения для депутатов президентской партии "Слуга народа".

Также в интернете разместили очередной ролик, которым высмеяли новое руководство Украины. На этот раз видео было посвящено депутату от "Слуги народа" Юрию Корявченкову, известному как "Юзик"