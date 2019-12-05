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Нацштаб требует от Зеленского отложить земельную реформу и провести референдум

четверг, 05 декабря 2019, 20:13
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Более 40 политических и общественных организаций, которые выступают против распродажи земли, объединились в Национальный штаб защиты родной земли. В его состав вошли представители политических партий и движений, научных и профессиональных союзов, волонтерских и ветеранских организаций.

Партия "Батькивщина" присоединилась к работе Штаба. Лидер партии Юлия Тимошенко приняла участие в его первом заседании.

"Если мы не будем управлять своими земельными ресурсами - последствия будут трагичны. Мы останемся сырьевым придатком навсегда. И ни через какие международные суды этого не изменим. Я хочу, чтобы все мы понимали, на какой грани стоим. Это та грань, за которой Украины в полноценном значении как независимого суверенного государства уже не будет", - отметила Тимошенко в своем выступлении.

Национальный штаб утвердил требования к президенту Владимиру Зеленскому, в которых говорится о необходимости отложить принятие земельных законов, продлить мораторий и объявить референдум - дав народу самостоятельно решить, продавать сельскохозяйственную землю или нет.

"Зеленский знает, что 73% людей против распродажи земли. Если он вопреки этому протянет земельные законы, это будет означать, что он работает не на Украину. Это означает, что он работает на заказ, идет совсем с других сторон, но точно не от народа Украины. Иначе он провел бы референдум и принял все решения по его результатам", - отметила лидер "Батькивщины".

На первом заседании Национального штаба было принято решение об объединении в одно общее движение всех штабов, созданных различными организациями. Активисты обратились к депутатам разных уровней с призывом поддержать требования Штаба. Отдельное обращение о недопустимости открытия в Украине рынка земли направили в международные организации.

Власть предупредили, что в случае игнорирования требований людей, Национальный штаб оставляет за собой конституционное право на мирные протесты.

"Сейчас у нас осталась последняя возможность на что-то повлиять. Нам надо объединить усилия и выходить на единый процесс защиты Украины в условиях этого политического кризиса. Наша команда - за бессрочные акции протеста, как в регионах, так и в центре, со всеми усилиями нашей команды", - отметила Тимошенко.

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