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Зеленский озвучил "формулу" будущего Украины: пять главных пунктов

суббота, 14 декабря 2019, 19:15
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В 2020 году Украина не сможет превратиться в лидера среди европейских стран, но станет самой динамичной страной мира по быстрым воплощением в жизнь положительных реформ.

Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский, информирует "Апостроф" со ссылкой на "Новое время".

Для того, чтобы воплотить положительный прогноз в жизнь, Украине необходимо разработать "формулу успеха". По мнению Зеленского, она включает в себя следующие составляющие:

1. Мир

"Без мира никакого развития быть не может, - напоминает президент. - Мы хотим мира на наших условиях. То есть с возвращением Украине территорий и наших людей".

2. Правила игры, обязательные для всех

Сюда Зеленский включает победу над коррупцией и справедливые суды, равенство всех перед законом, защиту прав собственности.

3. Инвестиции

"Нужно будет убрать непроходимые барьеры и ненужные регуляции, которые тормозят развитие бизнеса".

4. Инфраструктура

"И это не только дороги, хотя дороги - в первую очередь. Это все то, что помогает человеку жить и добиваться успеха в Украине. Инфраструктура медицинская и образовательная, цифровая и энергетическая, финансовая и коммунальная».

5. Народовластие

«Не декларативное, а реальное. Механизм, который позволит людям влиять на решения власти - от уровня общины до уровня президента".

Как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в Конституцию, касающихся децентрализации власти и направленных на выполнение Минских соглашений.

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