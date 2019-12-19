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Танки Украины - на Кубань: появилось видео дерзкой "диверсии" на пресс-конференции Путина

четверг, 19 декабря 2019, 14:37
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Украинский журналист Роман Цимбалюк во время пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным вступил с ним в интересный разговор.

"У меня лично нет проблем для того, чтобы работать в России. Возможно, если бы украинские танки были бы на Кубани, то вы тоже бы немного к нам изменили отношение", – с иронией сказал журналист о возможной "диверсии".

Также Цимбалюк спросил Путина о том, сможет ли он назвать дату, когда примет решение о расформировании группировок боевиков в Луганске и Донецке.

После этого растерянный Путин выдвинул ряд стандартных ультиматумов к Украине в отношении Донбасса.

"Украина сама признала, что такая власть существует. Там проведены выборы были. Люди пришли и проголосовали. И это очень демократический способ организации органов власти. В самих Минских соглашениях есть указание того, что является правом "Л/ДНР". Там все написано: про язык, местную милицию", – сказал глава страны-агрессора.

Напомним, что Цимбалюк также пообщался с пропагандистами террористов ЛДНР в кулуарах пресс-конференции Путина.

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